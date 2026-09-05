Балістика та 167 дронів. Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки РФ

Українські захисники знешкодили 128 ворожих безпілотників, водночас зафіксовано влучання на 23 локаціях

У ніч на 5 вересня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 167 ударними безпілотниками різних типів. Близько половини запущених дронів були реактивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали балістичні ракети з Ростовської та Воронезької областей РФ. Безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з районів Орла, Міллерового та Курська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 128 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання російських ракет та ударних дронів на 23 локаціях. Ще на одній локації впали уламки збитих повітряних цілей. Частина російських засобів ураження не досягла цілей, інформація щодо них уточнюється.

Станом на момент повідомлення о 8:40 атака тривала, у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня російські війська масовано атакували Київську область. У Бучанському районі внаслідок удару загорілося складське приміщення. Коли рятувальники ліквідовували пожежу, ворог повторно атакував розташовану поруч складську будівлю.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та було частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок. Двоє людей постраждали, рятувальники евакуювали 15 мешканців.

Також уночі російські війська атакували підприємство на Дніпропетровщині. Внаслідок удару виникла пожежа та були зафіксовані руйнування. Відомо про загиблих унаслідок атаки. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Раніше радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним Флеш закликав українців уже зараз готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням узимку. За його словами, Росія продовжить атакувати українську енергетику, а особливо серйозну загрозу для енергетичних об'єктів становлять балістичні ракети.

Бескрестнов порадив заздалегідь подбати про генератори, павербанки, портативні зарядні станції та, за можливості, гібридні інвертори з акумуляторами. Власникам генераторів він також рекомендував мати невеликий запас пального.