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Через атаку на залізницю затримується низка потягів: графік руху

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Через атаку на залізницю затримується низка потягів: графік руху
Залізничники вже відновили ушкоджені ділянки інфраструктури на Полтавщині
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

«Укрзалізниця» продовжує долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині

Через нічну атаку Росії на залізницю в Полтавській області затримується низка потягів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Станом на обід 4 серпня «Укрзалізниця» має низку значних затримок: 

  • 21/22 Харків – Львів +10:34;
  • 103/104 Краматорськ – Львів +10:34;
  • 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06;
  • 201/202 Харків – Ворохта +10:06;
  • 63/64 Харків – Львів +4:57;
  • 111/112 Ізюм – Львів +4:57;
  • 112/111 Львів – Ізюм +2:25.

Ці затримки вплинуть і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

  • 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу;
  • 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу;
  • 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на три години пізніше свого розкладу;
  • 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько трьох годин.

Також у компанії повідомили, що залізничники вже відновили ушкоджені ділянки інфраструктури. 

У разі змін планів через затримки онлайн-сервіс «Укрзалізниці» для претензійного повернення квитків зі 100% компенсацією працює тут: https://services.uz.gov.ua/ticket-return

А за зміною часу затримки можна стежити онлайн тут: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Нагадаємо, що, за даними Повітряних сил, у ніч проти 4 серпня ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – по Полтавщині та п'ятьма ударними БпЛА Shahed, район пусків – Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

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Теги: Укрзалізниця потяг залізниця Полтавщина

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