Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникла пожежа (фото)

Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку у Дніпрі

Окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю у Дніпрі

Зранку, 21 листопада, Росія атакувала Дніпро. Внаслідок чого поранення отримали дві людини. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники зауважують, що окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна.

«Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв.м. Ще у місті пошкоджене промислове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв.м, частково зруйновано 9 гаражів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.