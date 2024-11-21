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Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникла пожежа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникла пожежа (фото)
Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку у Дніпрі
фото: ДСНС

Окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю у Дніпрі

Зранку, 21 листопада, Росія атакувала Дніпро. Внаслідок чого поранення отримали дві людини. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники зауважують, що окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна.

Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникла пожежа (фото) фото 1

«Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв.м. Ще у місті пошкоджене промислове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв.м, частково зруйновано 9 гаражів», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникла пожежа (фото) фото 2

Нагадаємо, вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

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Теги: Дніпро поранення Україна війна ракета російська ракета росія росіяни пожежа ДСНС

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