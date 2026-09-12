Росіяни атакували рідне місто Залужного, є загиблі
Ворог вдарив по АЗС і продуктовому магазину
Росіяни 12 вересня атакували Житомирщину. Уночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку – автозаправна станція в Звягелі та дві АЗС у Коростені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.
Також удень було вражено продуктовий магазин у Звягелі, загинули двоє людей.
За даними ДСНС України, ворог весь день обстрілює регіон. Внаслідок ворожої атаки у Коростенському та Звягельському районах виникли пожежі на двох автозаправних станціях і у магазині. Також горіли два легковики та суха рослинність.
Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували усі пожежі.
Як відомо, Звягель – рідне місто колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який нині працює послом у Великій Британії.
Нагадаємо, російські війська вдень 5 вересня атакували Житомир ударними безпілотниками. Після одного з влучань у місті спалахнула масштабна пожежа, а густий дим було видно з різних районів.
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