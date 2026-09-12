Росіяни атакували рідне місто Залужного, є загиблі

Ворог вдарив по АЗС і продуктовому магазину

Росіяни 12 вересня атакували Житомирщину. Уночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку – автозаправна станція в Звягелі та дві АЗС у Коростені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

Також удень було вражено продуктовий магазин у Звягелі, загинули двоє людей.

❗️Ворог завдав удару дроном по центру Звягеля на Житомирщині: попередньо є загиблі pic.twitter.com/QMF7JtM2bK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2026

За даними ДСНС України, ворог весь день обстрілює регіон. Внаслідок ворожої атаки у Коростенському та Звягельському районах виникли пожежі на двох автозаправних станціях і у магазині. Також горіли два легковики та суха рослинність.

5 фото На весь екран









Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували усі пожежі.

😢Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Звягель на Житомирщині – начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко



Близько години тому російський удар пошкодив продуктовий магазин у місті.



Вночі ворог також влучив у підприємство з іноземними інвестиціями, а зранку – в АЗС у… pic.twitter.com/iUngX8F8M2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2026

Як відомо, Звягель – рідне місто колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який нині працює послом у Великій Британії.

Нагадаємо, російські війська вдень 5 вересня атакували Житомир ударними безпілотниками. Після одного з влучань у місті спалахнула масштабна пожежа, а густий дим було видно з різних районів.