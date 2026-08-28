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Генштаб підтвердив ураження Ярославського НПЗ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генштаб підтвердив ураження Ярославського НПЗ
Пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії у Ярославлі
скриншот з відео

Сили оборони України уразили завод «Славнефть-Янос», який виробляє близько 15 млн тонн нафтопродуктів на рік та задіяний у забезпеченні російської армії

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Славнефть-Янос» у російському Ярославлі. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству в Ярославській області РФ. Наразі наслідки атаки та ступінь завданих об'єкту збитків уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження Ярославського НПЗ фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Славнефть-Янос» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

У Генштабі наголосили, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ. «Робота по ключових об’єктах противника триває», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 28 серпня жителі Ярославля повідомляли про вибухи та активну роботу російської протиповітряної оборони. Моніторингові ресурси писали про атаку безпілотників на місцевий НПЗ. Згодом стало відомо про масштабну пожежу на території підприємства.

До слова, від початку 2026 року внаслідок ударів безпілотників та далекобійних ракет пошкоджень зазнали щонайменше 28 із приблизно 48 російських нафтопереробних заводів. Загалом було зафіксовано 81 окремий удар по таких об'єктах.

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Теги: пожежа росія Генштаб завод

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