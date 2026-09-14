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Офіс генпрокурора спростував підозру керівнику НАБУ: подробиці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Офіс генпрокурора спростував підозру керівнику НАБУ: подробиці
Відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру скасовано
фото з відкритих джерел

У прокуратурі заявили про відсутність правових підстав для підозри

Офіс Генерального прокурора заявив, що в межах кримінального провадження, про яке йдеться, жодній особі – зокрема керівнику антикорупційного органу –  підозру у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку не повідомляли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

У відомстві наголосили, що правових підстав для повідомлення про підозру не було, а заяви про нібито підозру виявилися юридично нікчемними. Відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру скасовано.

«У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні», – йдеться у заяві Офісу Генерального прокурора.

Спростування з'явилося після заяви генерального прокурора Руслана Кравченка, який уранці 14 вересня оприлюднив відеозвернення про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. За словами Кравченка, Кривоносу інкримінують підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення. Генпрокурор пов'язав це рішення зі спецоперацією НАБУ і САП «Карфаген», заявивши, що під час обшуків слідчі нібито отримали доступ до захищених матеріалів проваджень щодо працівників його відомства.

У НАБУ та САП цю версію відкинули. На спільному брифінгу директор НАБУ назвав те, що сталося, «незрозумілим винаходом», а керівник САП повідомив, що члени його родини також не отримували жодних підозр.

«Такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр Телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документа, повідомлення про підозру безпосередньо мені ніхто не вручав», – заявив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу. 

Кравченка відсторонено від посади

14 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади генерального прокурора – на підставі частини другої статті 11 закону «Про правовий режим воєнного стану». Причин рішення в указі не наведено, і воно не потребує голосування Верховної Ради. Окремо від цього парламент розгляне питання про звільнення Кравченка з посади 15 вересня – за поданням президента.

На момент ухвалення рішення Кравченко перебував у відрядженні у Франції: за даними пресслужби Офісу генпрокурора, він виїхав туди 13 вересня на п'ять днів для участі у слуханні Парламентської мережі ПАРЄ.

«Главком» передбачав такий розвиток подій

Ще до появи роз'яснення прокуратури «Главком» писав про можливий розвиток конфлікту між генпрокурором та антикорупційними органами. Співрозмовник видання – нардеп-«слуга» і правник – на умовах анонімності припускав, що після відсторонення Кравченка може постати питання про скасування підозри Кривоносу та особі, близькій до керівника САП, а відповідне рішення міг ухвалити виконувач обов'язків генпрокурора. Детальніше – в матеріалі «Главкома» «Останній день генпрокурора Кравченка».

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко заявив про готовність залишити посаду, якщо про це попросять президент, Верховна Рада або колеги, а того ж вечора подав офіційну заяву про відставку, назвавши рішення політичним.

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Теги: Генпрокурор Верховна Рада прокурор Володимир Зеленський парламент звільнення Семен Кривонос НАБУ Руслан Кравченко операція «Карфаген»

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