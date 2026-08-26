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У Підмосков’ї вбито вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Підмосков’ї вбито вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану
Чоловік Каменєвої був депутатом Держдуми та обіймав посаду віцепрем’єра Дагестану
фото: соцмережі

За підозрою у скоєнні злочину затримано 17-річного хлопця

Вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану Гаджі Махачева Анну Каменєву вбили у Підмосков’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Стверджується, що тіло з різаною раною на шиї було знайдено в будинку у селі Жуковці. Крім того, у приміщенні виявлено травматичний пістолет і гільзи, сліди крові та рушник із бурими плямами. За підозрою у скоєнні злочину затримано знайомого 17-річного сина Каменєвої.

Жінка працювала доцентом МДУ на кафедрі економічних і фінансових розслідувань. Їй було 43 роки.

Чоловік Каменєвої був депутатом Держдуми та обіймав посаду віцепрем’єра Дагестану. У 1999 році він керував народним ополченням Ботліхського району. У 2013 році загинув в автокатастрофі на Кутузовському проспекті.

Раніше у Підмосков'ї було знайдено тіло колишнього голови Комітету з розвитку транспортної інфраструктури Санкт-Петербурга Олександра Федотова. Він очолював комітет із розвитку транспортної інфраструктури з вересня 2022 року до квітня 2024 року. 

До слова, російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх, так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон.

Теги: Дагестан росія вбивство

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