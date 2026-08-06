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Легендарний радянський хокеїст істерично відреагував на недопуск Росії до Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний радянський хокеїст істерично відреагував на недопуск Росії до Чемпіонату світу
Борис Майоров є дворазовим олімпійським чемпіоном

Майоров: IIHF – одна з небагатьох федерацій, яка щосили упирається, щоб нас не допустити

Дворазовий олімпійський чемпіон Борис Майоров під час спілкування з пропагандистами прокоментував рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF), яка продовжила відсторонення Росії від змагань. Про це інформує «Главком».

Майоров зазначив, що у командних видах менше шансів на повернення Росії до змагань у нейтральному статусі, ніж у індивідуальних.

«Думаю, якщо нам відкриють доступ, то і з гімном, і з прапором або взагалі ніяк. Але, зважаючи на те, що я знаю, передумов до цього немає.

IIHF – одна з небагатьох федерацій, яка щосили упирається, щоб нас не допустити. Допустять нас тоді, коли закінчиться спеціальна воєнна операція. І тоді там усі з посмішкою будуть говорити, що ми боялися – мало які ексцеси могли бути. Це мерзотники», – заявив Майоров.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

  • Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків
  • Молодіжний чемпіонат світу
  • Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків
  • Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.

Теги: хокей росія чемпіонат світу

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