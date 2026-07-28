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Дрони атакували логістичний центр Wildberries та промисловий завод в Підмосков'ї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували логістичний центр Wildberries та промисловий завод в Підмосков'ї
Дрони атакували завод «Гідростатконструкція» в місті Чехов біля Москви
скриншот з відео

Російська влада заявила про десятки збитих безпілотників, однак після нальоту у Підмосков'ї спалахнули найбільший маркетплейс РФ та промисловий завод

Москва та Московська область у ніч проти 28 липня зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявила про десятки збитих цілей, однак після нальоту у Підмосков'ї повідомили про пожежі на території логістичного центру Wildberries та промислового підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна та OSINT-спільноти .

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько п'ятої ранку. О 04:38 мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 12 безпілотників, які прямували до столиці РФ.

«Дванадцять БпЛА, які летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», – написав він.

Надалі Собянін ще п'ять разів повідомляв про роботу ППО. За даними російських пабліків та OSINT-каналів, загалом у повітряному просторі навколо Москви фіксували близько сотні безпілотників. Останнє повідомлення про атаку мер російської столиці опублікував о 05:42.

Попри заяви про успішну роботу протиповітряної оборони, без наслідків не обійшлося. За інформацією російських Telegram-каналів, у Підмосков'ї виникла пожежа на території логістичного центру Wildberries – найбільшого маркетплейсу Росії.

Крім того, повідомляється про влучання або падіння безпілотника на території заводу ЗАТ «Гідростальконструкція» у місті Чехов. За попередніми даними, дрон потрапив у заводську трубу, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Офіційної інформації про масштаби руйнувань або можливих постраждалих російська влада поки не оприлюднила.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що російський маркетплейс Wildberries після розголосу не припинив продаж товарів для армії РФ, а лише приховав їх у каталозі. Із сайту прибрали тег «все для «сво», однак самі товари залишилися доступними в інших категоріях.

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Теги: росія дрон

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