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ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька

Українські захисники відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас фіксується просування окупантів поблизу Куп'янська, Часів Яру та Торецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

29 червня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. 28 і 29 червня тривали бої поблизу та в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) і Глибокого (на північ від Харкова).

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська, а українські сили нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 28 і 29 червня. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 червня, показують, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і в лісовій зоні на південний захід від Кремінної.

29 червня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Наступ продовжувався на південь від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 29 червня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися в мікрорайоні Каналу.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 29 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що російські сили нещодавно незначно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на схід від Дружби.

29 червня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Авдіївки, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Окупанти нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецька на тлі триваючих наступальних операцій Росії. 29 червня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного. 29 червня тривали позиційні бойові дії в західній частині Запорізької області. 29 червня російські війська вели наступальні дії в районі Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) та Новоданилівки.

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Теги: Донбас Генштаб наступ

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