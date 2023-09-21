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Масована ракетна атака: що наразі відомо про загиблих та постраждалих

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Масована ракетна атака: що наразі відомо про загиблих та постраждалих
Окупанти вдарили по Херсону та області
фото: Херсонська ОВА / Telegram

Вночі Росія випустила по мирних містах України 43 ракети

На світанку 21 вересня ворог атакував Україну ракетами. Вибухи, зокрема, лунали в Києві, Харкові, Херсоні, Рівному, Черкасах та на Львівщині. У декількох містах зафіксовано влучання російських ракет. Кількість загиблих та постраждалих зростає.

Вночі Росія випустила по мирних містах України 43 ракети. Внаслідок цієї терористичної атаки постраждали 20 осіб.

Херсон та область

Окупанти всю ніч та ранок гатили по Херсонщині – поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. Троє осіб загинуло, ще шестеро поранено.

Росіяни вчергове обстріляли Херсон та область
Росіяни вчергове обстріляли Херсон та область
фото з відкритих джерел

Ворог серед ночі почав завдавати удари по житлових кварталах обласного центру з різного озброєння. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста.

Черкаси

Також окупанти поцілили у готель у Черкасах. Наразі відомо про 10 травмованих, з яких шестеро шпиталізовано, однак під завалами можуть перебувати люди.

Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті Черкас – пошкоджено будівлю готелю
Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті Черкас – пошкоджено будівлю готелю
фото з відкритих джерел

Харків

По Харкову окупанти вдарили шістьма ракетами, попередньо, С-300. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків. Поранені троє мирних жителів.

Київ та область

Також уламки ракет впали в кількох районах Києва. У Дарницькому районі зафіксоване падіння уламків на нежитлову будівлю без загоряння. Також ракетні уламки впали на станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 кв. м, горіли припарковані автомобілі. Пошкоджені вікна у двоповерховому гуртожитку. Травмовано 7 семеро осіб, зокрема 9-річну дитину.

Окупанти атакували столицю
Окупанти атакували столицю
фото: ДСНС

У Шевченківському районі пошкоджено газову трубу без загоряння. У житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна.

У Київській області внаслідок ракетної атаки Російської Федерації під ранок 21 вересня пошкоджено лікарню та будинки. Двоє людей поранено.

Зауважимо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Читайте також: Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Теги: Херсон Харків Черкаси Київ обстріл уламки ракет ворог окупанти

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