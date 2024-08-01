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Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення
фото: з відкритих джерел

Російська пропаганда намагається поширити недолугу підробку

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що у мережі з'явився фейковий твіт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, і що російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки. Про це Тихий написав у соцмережі X.

«Кожен, хто може перевірити профіль Дмитра Кулеби, повинен побачити, що такого твіту не існує. Але, оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв», – наголосив дипломат.

Тихий додав підробний твіт від імені Дмитра Кулеби, в якому стверджується, що США мають обмежені ресурси, тому Ізраїль має уникати ескалації, аби зберіглася підтримка відсічі російській агресії. 

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні.

Теги: фейк Дмитро Кулеба росія

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