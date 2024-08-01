Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення

Російська пропаганда намагається поширити недолугу підробку

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що у мережі з'явився фейковий твіт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, і що російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки. Про це Тихий написав у соцмережі X.

«Кожен, хто може перевірити профіль Дмитра Кулеби, повинен побачити, що такого твіту не існує. Але, оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв», – наголосив дипломат.

Anyone who can check @DmytroKuleba's profile should be able to see that such a tweet does not exist. But, because Russian propaganda is working hard to spread this lame forgery, I can officially confirm that it is a fake. Ukraine's foreign minister has never stated this. pic.twitter.com/ni7mXkdsWX — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) August 1, 2024

Тихий додав підробний твіт від імені Дмитра Кулеби, в якому стверджується, що США мають обмежені ресурси, тому Ізраїль має уникати ескалації, аби зберіглася підтримка відсічі російській агресії.

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні.