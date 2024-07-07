Іран та Росія підписали валютний договір: що передбачає

На основі домовленостей між спеціалізованими делегаціями двох країн до кінця серпня іранська банківська система Shetab з’єднає російську міжбанківську систему МІР

Новий валютний контракт дозволяє Ірану та Росії торгувати у місцевих валютах

Голова Центрального банку Ірану Мохаммадреза Фарзін і його колега з РФ Ельвіра Набіулліна підписали меморандум про «взаєморозуміння щодо спільних заходів для обох країн». Про це повідомляє IRNA.

Новий валютний контракт дозволяє Ірану та Росії торгувати у місцевих валютах. Фарзін зазначив, що на основі домовленостей між спеціалізованими делегаціями двох країн до кінця серпня іранська банківська система Shetab з’єднає російську міжбанківську систему МІР.

Голова Центрального банку Ірану сказав, що нова схема дозволить громадянам Ірану брати рублі з російських банкоматів за допомогою своїх іранських банківських карток.

Фарзін додав, що схема буде розвиватися на наступних етапах, щоб дозволити громадянам Росії використовувати свої банківські картки в іранських банкоматах, а потім дозволить використовувати іранські картки в російських банках.

До слова, Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.