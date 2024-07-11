У російських Хімках палає цех із виробництва керамічних плит (відео)
Усередині цеху зберігалися 30 газових балонів, які можуть вибухнути. 10 із них рятувальники встигли винести
Сьогодні вранці у підмосковних Хімках (Росія) сталася потужна пожежа, там палає цех із виробництва керамічних плит.
Повідомляється, що вогонь охопив уже понад 2 тис.кв.м, обвалився покрівля. Площа самої будівлі – 8 тис.кв. м, вогонь швидко поширюється.
Судячи з опублікованих у мережах відео, вогнем охоплено дах підприємства. Над ним піднімається потужний стовп диму заввишки сотні метрів.
Також повідомляється, шо усередині цеху зберігаються 30 газових балонів, які можуть вибухнути. 10 із них встигли винести співробітники МНС.
Інформація про наявність постраждалих та причина пожежі поки невідомі.
Нагадаємо, у середу, 10 липня, в російському місті Сочі спалахнув Лазарівський районний суд. Про це повідомило місцеве управління МНС. Відповідальність за підпал будівлі взяв на себе так званий Кубанський партизанський рух (КПР): «Бійцями КПР сьогодні успішно здійснено підпал Лазаревського районного суду, бійці евакуйовані та перебувають у безпечному місці».
Раніше повідомлялося, що у Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м. Також у Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів.
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