У російських Хімках палає цех із виробництва керамічних плит (відео)

Усередині цеху зберігалися 30 газових балонів, які можуть вибухнути. 10 із них рятувальники встигли винести

Сьогодні вранці у підмосковних Хімках (Росія) сталася потужна пожежа, там палає цех із виробництва керамічних плит.

Повідомляється, що вогонь охопив уже понад 2 тис.кв.м, обвалився покрівля. Площа самої будівлі – 8 тис.кв. м, вогонь швидко поширюється.

Судячи з опублікованих у мережах відео, вогнем охоплено дах підприємства. Над ним піднімається потужний стовп диму заввишки сотні метрів.

Пожежа у Хімках 11 липня 2024 року фото з соцмереж

Також повідомляється, шо усередині цеху зберігаються 30 газових балонів, які можуть вибухнути. 10 із них встигли винести співробітники МНС.

Інформація про наявність постраждалих та причина пожежі поки невідомі.

Нагадаємо, у середу, 10 липня, в російському місті Сочі спалахнув Лазарівський районний суд. Про це повідомило місцеве управління МНС. Відповідальність за підпал будівлі взяв на себе так званий Кубанський партизанський рух (КПР): «Бійцями КПР сьогодні успішно здійснено підпал Лазаревського районного суду, бійці евакуйовані та перебувають у безпечному місці».

Раніше повідомлялося, що у Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м. Також у Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів.