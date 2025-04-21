Росія створила дві нові військові бази в окупованому Маріуполі – Андрющенко

Андрющенко вважає, що окупанти хочуть перетворити Маріуполь в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили

Росіяни розширяють свою військову присутність в окупованому Маріуполі. Протягом березня-квітня в місті з’явилось дві нові військові бази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Дві нові військові бази у Маріуполі з’явилися:

на території Кальміуського району в північно-західної частині.

логістична, в Лівобережному районі в район ЖМР Східний.

«Найбільший інтерес в цьому складає друга база. По-перше тому, що її організація – результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік, яка використовується здебільше для стоянки паливо заправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки», – написав Андрющенко.

За словами Андрющенко, посилення військового перебування в Маріуполі почалась на початку року та на його думку, це не випадковість, а перетворення міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили з розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування росіян.

«Цьому безумовно сприяють фактори розвитку залізниці та портового сполучення. Тому, ми впевнені, що найближчим часом зможемо констатувати факт військово використання як залізничних станцій Маріуполь-сортувальна, Маріуполь-головний та Маріуполь-порт, так і самого Маріупольського порту», – зауважує Андрющенко.

Раніше ми писали, що окупанти планують створити центр розваг на місці зруйнованого заводу «Азовсталь». Про це пише NEXTA Live.

Серед запланованих об’єктів, які мають побудувати замість «Азовсталі» – музеї, готелі, магазини, зони для відпочинку та туристичний об’єкт під назвою «Доменна піч».

Вартість проєкту становить 100 млрд рублів. Окупанти стверджують, що до 2035 року комбінат стане унікальним туристичним місцем.