Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія створила дві нові військові бази в окупованому Маріуполі – Андрющенко

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія створила дві нові військові бази в окупованому Маріуполі – Андрющенко
Росіяни збільшують військову присутність у Маріуполі
фото з відкритих джерел

Андрющенко вважає, що окупанти хочуть перетворити Маріуполь в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили

Росіяни розширяють свою військову присутність в окупованому Маріуполі. Протягом березня-квітня в місті з’явилось дві нові військові бази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Дві нові військові бази у Маріуполі з’явилися:

  • на території Кальміуського району в північно-західної частині.
  • логістична, в Лівобережному районі в район ЖМР Східний.

«Найбільший інтерес в цьому складає друга база. По-перше тому, що її організація – результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік, яка використовується здебільше для стоянки паливо заправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки», – написав Андрющенко.

За словами Андрющенко, посилення військового перебування в Маріуполі почалась на початку року та на його думку, це не випадковість, а перетворення міста в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили з розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування росіян.

«Цьому безумовно сприяють фактори розвитку залізниці та портового сполучення. Тому, ми впевнені, що найближчим часом зможемо констатувати факт військово використання як залізничних станцій Маріуполь-сортувальна, Маріуполь-головний та Маріуполь-порт, так і самого Маріупольського порту», – зауважує Андрющенко.

Раніше ми писали, що окупанти планують створити центр розваг на місці зруйнованого заводу «Азовсталь». Про це пише NEXTA Live.

Серед запланованих об’єктів, які мають побудувати замість «Азовсталі» – музеї, готелі, магазини, зони для відпочинку та туристичний об’єкт під назвою «Доменна піч».

Вартість проєкту становить 100 млрд рублів. Окупанти стверджують, що до 2035 року комбінат стане унікальним туристичним місцем.

Теги: Маріуполь окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті. Мета окупантів №1
Ситуація на фронті. Мета окупантів №1
6 квiтня, 15:57
Костантинов виступав за команду «Сокіл-99»
На Курщині ЗСУ ліквідували російського хокеїста
24 березня, 16:22
Наслідки ворожого удару по Харкову
Російські дрони влучили по цивільній забудові, є жертви: наслідки обстрілу Харкова
4 квiтня, 02:01
Окупанти посилюють обстріли на Лиманському напрямку
Росіяни намагаються прорватися до Покровська: деталі від Сил оборони
3 квiтня, 11:59
Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил
Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона Азії з уніфайту
1 квiтня, 14:34
Головком: «Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався»
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
9 квiтня, 11:12
Наслідки ракетної атаки на Суми
У Сумах вже понад 30 загиблих та 100 поранених: фото, відео (оновлено)
13 квiтня, 18:00
У знищеному Бахмуті розвішують російські плакати
Окупанти готують зруйнований Бахмут до дня перемоги (фото)
16 квiтня, 06:22
Постраждало більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть
Атака на Харків: з’явилися відео руйнувань
18 квiтня, 07:36

Події в Україні

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу
Росія створила дві нові військові бази в окупованому Маріуполі – Андрющенко
Росія створила дві нові військові бази в окупованому Маріуполі – Андрющенко
На одному із пунктів пропуску із Польщею буде обмежено рух транспорту: деталі
На одному із пунктів пропуску із Польщею буде обмежено рух транспорту: деталі
У Чернігові на Великдень усі християнські конфесії об’єдналися в молитві за Україну
У Чернігові на Великдень усі християнські конфесії об’єдналися в молитві за Україну
Діти гинуть від ураження струмом на вагонах: голова «Укрзалізниці» звернувся до українців
Діти гинуть від ураження струмом на вагонах: голова «Укрзалізниці» звернувся до українців
На Сумщині біля державного кордону ​​тривають інтенсивні бої: деталі від Сирського
На Сумщині біля державного кордону ​​тривають інтенсивні бої: деталі від Сирського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
78K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
28K
Помер Папа Римський Франциск
22K
США депортували німецьких туристок через несподівану причину
20K
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Сьогодні, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua