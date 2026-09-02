Авіакомпанії скасували десятки рейсів до Москви після попередження Зеленського

Кількість скасованих рейсів різко зросла порівняно з попереднім днем

У московських аеропортах 2 вересня різко зросла кількість скасованих рейсів іноземних авіакомпаній. Загалом перевізники скасували 27 рейсів до Москви та у зворотному напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське видання «Агентство».

Найбільше скасувань припало на турецьку авіакомпанію Pegasus. Перевізник скасував шість рейсів із Туреччини до Внуково та стільки ж у зворотному напрямку. Водночас із восьми запланованих на середу рейсів до Москви компанія залишила в розкладі лише два.

Turkish Airlines скасувала по два рейси між Стамбулом та Внуково, однак більшість польотів зберегла: у розкладі залишилися 22 із 25 запланованих рейсів. Також було скасовано рейси Flydubai між Дубаєм та Внуково і Nesma Airlines між Шарм-еш-Шейхом та Москвою.

Водночас Flydubai продовжила виконувати шість із семи запланованих рейсів, а Nesma Airlines – сім із восьми.

Компанія «Ширак Авіа» скасувала всі чотири заплановані рейси між Єреваном та Москвою. Kuwait Airways не виконала рейси між Кувейтом і Домодєдово, а Somon Air скасувала запланований виліт із Домодєдово до Душанбе.

Більшість скасованих рейсів мали прибути до Москви або вилетіти з неї вночі чи рано-вранці. При цьому літаки інших перевізників у цей самий час продовжували виконувати рейси.

Напередодні масштаб скасувань був значно меншим. 1 вересня до Внуково не прибули лише два рейси – Flydubai з Дубая та Iraqi Airways із Багдада, а в Домодєдово скасували рейс «Белавіа» з Мінська. У Шереметьєво скасувань рейсів іноземних перевізників не фіксували ані 1, ані 2 вересня.

Pegasus пояснила скасування нічних рейсів «технічними оперативними причинами». Turkish Airlines заявила, що зміни пов'язані із заміною двох вузькофюзеляжних літаків одним широкофюзеляжним та не мають стосунку до повідомлень про ризики польотів до Росії.

Зазначимо, що кількість скасувань різко зросла наступного дня після заяви президента України Володимира Зеленського про «де-факто закрите небо» над Росією. Президент попередив іноземні авіакомпанії та страхові компанії про небезпеку польотів у російському повітряному просторі.

2 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив, що Україна направила до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) повідомлення про небезпеку російського неба.