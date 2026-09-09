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Буданов відреагував на третій заочний арешт від РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Буданов відреагував на третій заочний арешт від РФ
Це вже третій «арешт» Буданова в Росії
фото: Кирило Буданов/Telegram

Кирило Буданов: Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності

Московський міський суд заочно заарештував колишнього очільника ГУР, чинного керівника Офісу президента Кирила Буданова за звинуваченням у нібито «застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iz.ru.

Це вже третій «арешт» Буданова в Росії. Так, у квітні 2023 року Лефортовський суд Москви заочно заарештував його за звинуваченням в нібито організації терактів на території РФ та оголосив у міжнародний розшук. До цього російська ФСБ заявляла, що Буданов нібито є організатором теракту на Кримському мосту.

Кирило Буданов відреагував на свій третій заочний арешт у Росії.

«Рішення так званого російського «суду» не мають для мене, як і для решти людства, жодного значення. Значення має лише моя робота, яка змушує ворога панікувати та ухвалювати подібні шедеври абсурду. Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності. Що ж, планку опускати не можна, працюватиму й надалі так само плідно. Служу Українському народові!», – написав очільник Офісу президента.

До слова, російська сторона запропонувала українській делегації після переговорів у Женеві продовжити консультації безпосередньо в Москві. Очолити українську делегацію мав Кирило Буданов, якого Росія звинувачує у «тероризмі».

Теги: Кирило Буданов росія

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