Уночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: наслідки
Протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА
У ніч на 21 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та 105 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера»,«Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та шести ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.
«Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.
Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Унаслідок атаки є загибла та поранені.
До слова, вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа.
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