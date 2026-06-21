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Уночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: наслідки
У ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину
фото: ДСНС Полтавщини

Протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА

У ніч на 21 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та 105 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 21 червня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 21 червня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера»,«Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та шести ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

«Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Унаслідок атаки є загибла та поранені.

До слова, вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

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