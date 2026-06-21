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Зеленський повідомив, скільки дронів і ракет Росія запустила по Україні за тиждень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, скільки дронів і ракет Росія запустила по Україні за тиждень
Росіяни атакували Сумщину 21 червня
фото: ДСНС Сумщини

Президент: Постійно під ударами дронів наші прифронтові та прикордонні громади

За тиждень Росія запустила по території України близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Тільки за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей, ще 26 постраждали. У Полтаві внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло двоє людей та 12 постраждали, серед них шестеро дітей. Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив глава держави.

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Президент наголосив, що також під обстрілами перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. «Постійно під ударами дронів наші прифронтові та прикордонні громади. Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні», – додав він.

«Дійсно має значення, що на фоні цих атак саміти G7 та Європейської ради, засідання UDCG були результативними й дали нові внески на посилення нашого захисту. Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Унаслідок атаки є загибла та поранені.

До слова, вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та 105 ударними БпЛА.

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Теги: Володимир Зеленський війна

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