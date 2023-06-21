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У центрі Парижа прогримів потужний вибух, горить будівля (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центрі Парижа прогримів потужний вибух, горить будівля (відео)
Вибух стався неподалік університету Сорбонна
фото: FranceNews24

Поліція міста закликала людей уникати відвідувати район

Сьогодні, 21 червня, у центрі Парижа (Франція) пролунав вибух. За попередньою інформацією, в одному з будинків вибухнув газ. Про це повідомляє The Guardian.

Попередньо, в одному із будинків вибухнув газ. Надворі лежать шматки будівлі, працюють пожежники.

У п'ятому окрузі Парижа – найстарішому районі міста, стався вибух газу, в результаті чого пожежа охопила деякі будівлі, повідомив мер округу в Twitter. Поліція міста закликала людей уникати цього району.

«Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що на вулиці Сен-Жак у п'ятому окрузі Парижа, неподалік від Люксембурзького саду та університету Сорбонна, сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводили про евакуацію людей.

Теги: пожежа вибух міністр Франція поліція відео

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