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Росія знищила склад із реквізитом «Кварталу 95» у Києві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знищила склад із реквізитом «Кварталу 95» у Києві
Російський удар знищив склад «Кварталу 95»
фото: ДСНС

Компанія заявила про втрату великої кількості декорацій, костюмів та інших речей

Російська атака на Київ вранці 16 вересня знищила склад із реквізитом студії «Квартал 95». Про це повідомила компанія, пише «Главком».

Росія знищила склад із реквізитом «Кварталу 95» у Києві фото 1
скриншот із Facebook

За даними компанії, внаслідок удару було втрачено велику кількість декорацій, костюмів та інших речей, які зберігалися у приміщенні.

Уранці 16 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Одне з влучань зафіксували у Святошинському районі столиці. Внаслідок атаки загорілося складське приміщення, а вогонь поширився на розташовані поруч будівлі.

Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок російського удару постраждала одна людина.

Напередодні, 15 вересня, Росія також атакувала Київ безпілотниками. Тоді уламки падали у кількох районах столиці, було зафіксовано влучання в автозаправну станцію та повідомлялося про постраждалого.

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Теги: росія окупанти Київ Квартал 95

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