Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла
Росіяни пошкодили сім приватних будинків
фото: ДСНС

Унаслідок атаки на Запорізький район загинули троє людей, ще троє зазнали поранень

Унаслідок обстрілу Запорізького району загинуло троє людей, ще троє – поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Російські війська завдали удару по населеному пункту близько опівночі. Пошкоджено сім приватних будинків, один – знищено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. м та загоряння газової труби.

Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла фото 1
Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла фото 2
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки
фото: ДСНС

Від російської атаки загинули троє людей: 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Також поранено трьох людей. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ.

Крім того, Російська Федерація атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

До слова, унаслідок російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині 27 січня загинуло шість людей. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Читайте також:

Теги: Запорізька область обстріл ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія випустила 165 ударних дронів по Україні
Зеленський назвав головні цілі росіян під час нічної атаки
27 сiчня, 11:10
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)
24 сiчня, 07:26
БпЛА впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
15 сiчня, 07:29
За цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
11 сiчня, 10:26
Пункт незламності у Славутичі
Електропостачання у Славутичі повністю відновлено після атаки РФ 5 січня
7 сiчня, 16:52
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
3 сiчня, 23:56
Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки
Атака на Одесу та область: влада повідомила перші наслідки
31 грудня, 2025, 01:11
Біля дитячого садочка доньки Наталії Могилевської стався приліт
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
29 грудня, 2025, 10:38

Події в Україні

Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла
Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2026
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua