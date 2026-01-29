Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла

Унаслідок атаки на Запорізький район загинули троє людей, ще троє зазнали поранень

Унаслідок обстрілу Запорізького району загинуло троє людей, ще троє – поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Російські війська завдали удару по населеному пункту близько опівночі. Пошкоджено сім приватних будинків, один – знищено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. м та загоряння газової труби.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки фото: ДСНС

Від російської атаки загинули троє людей: 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Також поранено трьох людей. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ.

Крім того, Російська Федерація атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

До слова, унаслідок російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині 27 січня загинуло шість людей. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки.