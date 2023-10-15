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Українські військові збили російський Мі-8

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські військові збили російський Мі-8
фото: скріншот

Влучним пострілом відзначилися бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади

Українські військові збили російський багатоцільовий гвинтокрил Мі-8. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Влучним пострілом відзначилися бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

«Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить», – написав Сирський.

Мі-8 – це універсальний вертоліт, розроблений в ОКБ імені М. Л. Миля на початку 1960-х років у Радянському Союзі і є наймасовішим дводвигунним гвинтокрилом у світі, а також входить до списку наймасовіших гелікоптерів в історії авіації.

Мі-8 широко використовується у багатьох країнах світу для виконання різноманітних цивільних і військових завдань. На 2014 рік є другим за поширеністю військовим вертольотом у світі.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу українських захисників на Бахмутському напрямку.

Генерал повідомив, що на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми.

До слова, російські окупанти атакують на Куп’янському напрямку з метою оточити місто та вийти рубіж річки Оскіл, аби пробити сухопутний коридор до Борової. 

Триває 599-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Олександр Сирський росіяни ворог військові окупанти

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