Українські військові збили російський Мі-8

Мі-8 – це універсальний вертоліт, розроблений в ОКБ імені М. Л. Миля на початку 1960-х років у Радянському Союзі і є наймасовішим дводвигунним гвинтокрилом у світі, а також входить до списку наймасовіших гелікоптерів в історії авіації.

Мі-8 широко використовується у багатьох країнах світу для виконання різноманітних цивільних і військових завдань. На 2014 рік є другим за поширеністю військовим вертольотом у світі.