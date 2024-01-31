В Азовському морі на бойовому чергуванні один ворожий корабель

Серед російських кораблів один підводний ракетоносій

Станом на ранок 31 січня Росія вивела у Чорне море шість бойових кораблів, з них один підводний ракетоносій, споряджений до чотирьох ракет типу «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«У Чорному морі шість кораблів ворожого флоту, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу «Калібр»», – ідеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Нагадаємо, триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев’ятьох артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.