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Оренда квартири у Чехії: ціни і тренди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Оренда квартири у Чехії: ціни і тренди
Житло у Чехії продовжує дорожчати
колаж РБК-Україна

У Чехї квартиру площею 53 квадратні метри можна орендувати приблизно за 22 000 крон (38,8 тис грн)

У третьому кварталі цього року орендна плата зросла на 4% у річному обчисленні та на 9% у порівнянні з другим кварталом. Середня місячна орендна плата складає 15791 крону. Про це йдеться в аналізі порталу нерухомості UlovDomov.cz, пише 420on.cz

Традиційно найвищі ціни на оренду квартир спостерігаються у Празі, де ціна за квадратний метр зросла за рік для всіх планувань, за даними UlovDomov. Діапазон зростання становив від 7% за квадратний метр для квартир однокімнатних до 11% для трикімнатних квартир. Незалежно від площі ціни у цих плануваннях збільшились на від 6 до 14%. У популярних плануваннях двокімнатних квартир у Празі орендна плата зросла на 11% порівняно з минулим роком. Так, квартиру площею 53 квадратні метри можна орендувати приблизно за 22 000 крон (38,8 тис грн) на місяць.

За даними UlovDomov, у чеському Брно люди зараз платять від 12 600 крон (22,2 тис. грн) за квартиру однокімнатну площею 27 квадратних метрів до 23 100 крон (40,8 тис. грн) за квартиру з тьох кімнат площею 74 квадратні метри. Ціни на оренду в Брно зросли від 3 до 13%, враховуючи ціну за квадратний метр. За фіксованого планування орендна плата збільшилася на 5-11%. 

В Остраві вартість оренди становить від 8300 крон (14,6 тис. грн) за 1-кімнатну квартиру площею 30 квадратних метрів до 20 300 крон (35,8 тис грн) за 3-кімнатну квартиру площею 84 квадратних метрів.

Оренда квартири у Чехії: ціни і тренди фото 1

Згідно з аналізом, проведеним компанією Sreality, інтерес до оренди квартир останніми роками зростає. Якщо порівнювати третій квартал цього року з аналогічним періодом 2021 року кількість запитів на пошук невеликих квартир на порталі збільшилася на 22%, а великих – на 18%. Також значно зріс інтерес до оренди будинків на одну родину – на 41% за останні три роки.

«Підвищений інтерес пояснюється відновленням ринку після пандемії, прибуттям українських біженців, які шукають житло, а останнім часом ще й високими відсотковими ставками, які багато в чому відбивають бажання інвестувати у власне житло», – каже Хана Контріш, менеджер з галузевих послуг компанії Seznam.cz.

Нагадаємо, у Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі. На сьогодні лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, тоді як у середині липня таких було понад 12 тис. З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту понад 90 днів. 

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Теги: Чехія житло будинок квартира оренда

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