Ужгородські підприємці надрукували на 3D-принтері будинок на колесах

Вага автокемпера – майже три сотні кілограмів

Підприємці з Ужгорода надрукували на 3D-принтері будинок на колесах. Автокемпер виготовили з переоблених пляшок із додаванням скловолокна. Про це йдеться у сюжеті «М-студіо». Як розповів інженер Василь Гонар, тут є велике спальне ліжко, телевізор, блютуз. Позаду авткемпера – кухонний блок із умивальником, газовою плитою, поличками та розетками.

Подорожувати з таким автокемпером можна у будь-яку пору року. Навіть узимку, адже винахідники подбали і про обігрів.

Вага автокемпера – майже три сотні кілограмів, разом із платформою – до чотирьохсот. У своєму класі це найлегший варіант, що дозволяє економити пальне у дорозі. Для порівняння, вага звичайного будинка на колесах сягає 700 кг.

Наразі це єдиний екземпляр автокемпера, його тестують, паралельно проходить процес сертифікації перед масовим виробництвом і продажами. Над створенням прототипу працювала команда понад пів року.

Інноваційну технологію розроблену закарпатськими стартаперами, що спеціалізується на 3D-друці, не розголошують. Працювали командою, як то кажуть, на ентузіазмі. Залучили інженерів, ІТ-шників, дизайнерів, інших фахівців. Під час війни і після потреба у мобільному та швидкодоступному житлі неабияка. Тож ідею та технологію підприємці планують розвивати і вдосконалювати.

Раніше в Ірпені на Київщині для родини загиблого військового Ярослава Березова збудували будинок за допомогою 3D-принтера.

Також у Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера.