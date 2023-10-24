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Росіяни змушують мешканців окупованих територій здавати кров загарбникам

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни змушують мешканців окупованих територій здавати кров загарбникам
Окупанти зазнають втрат у живій силі
фото ілюстративне

Окупанти мають величезні втрати під час спроб захопити українську територію

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали кампанію з примусової здачі крові населення на потреби окупаційних військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на захоплених землях Донеччини до центрів служби кров зганяють колаборантів, студентів фейкових вузів і учасників «добровільних» рухів, які підконтрольні Кремлю. Здача крові відбувається під підпис, а відмова може мати наслідки.

При цьому ворог не приховує, що здача відбувається на потреби окупаційних військ, які мають величезні втрати у своїх безглуздих намаганнях захопити більше землі.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, станом на зараз РФ зосередила на території України понад 400 тис солдатів – їхньої кількості достатньо лише для операцій на окремих ділянках фронту.

У Луганській області росіяни почали мобілізувати студентів денної форми навчання

На тимчасово окупованих територіях, включаючи Херсонську область, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. 

Читайте також: Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Теги: окупанти окупація Донеччина війна

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