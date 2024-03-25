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Організатори теракту у Підмосков'ї здійснили спроби нападу у Франції – Макрон

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Організатори теракту у Підмосков'ї здійснили спроби нападу у Франції – Макрон
Президент Франції заявив, що ІДІЛ неодноразово намагалося завдати удару по «французькій землі»
фото з відкритих джерел

Макрон готовий «посилити співпрацю» з РФ задля протидії «групам, які планують напади в декількох країнах»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що організатори теракту у торговому центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї раніше здійснили «кілька спроб завдати удару по французькій землі». Про це пише LeParisen.

За словами Макрона, терористичне угруповання ІДІЛ, яке раніше взяло на себе відповідальність за стрілянину у ТЦ «Крокус Сіті Хол», протягом останніх місяців неодноразово намагалося завдати удару по «французькій землі». Зокрема, в резиденції прем'єр-міністра Франції заявили, що причетне до теракту угруповання «загрожує Франції й було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною і Францією».

Крім того, французький лідер висловив побажання «знайти винних якомога швидше» і закликав продовжувати «ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах», пообіцявши «посилення співпраці» з країною-агресоркою в цьому питанні.

Нагадаємо, після теракту в російському «Крокус Сіті Холлі» влада Франції прийняла рішення про підвищення рівня терористичної небезпеки, заявив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь. За його словами, було вирішено «підвищити пильність до найвищого рівня».

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: Еммануель Макрон Франція росія ІДІЛ теракт

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