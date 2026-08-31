Росіяни вночі атакували Україну ракетою та дронами: є влучання

Наслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район

Протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА

У ніч на 31 серпня (з 18:00 30 серпня) РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – додали Повітряні сили.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок атаки.

До слова, російські війська вранці 31 серпня завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. Окупанти застосували авіабомбу ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Є постраждалі.