Росіяни атакували Полтаву, у місті вибухи

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Сьогодні в обід, 15 квітня, у Полтаві пролунав вибух. На території регіону перед цим була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне Полтава».

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку зберігається. Також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий областей.

Повітряна тривога у Полтавській області була оголошена о 14:12.

У тому ж числі тривога була оголошена у Сумській та Харківській областях після 13:30 через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Згодом начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив атаку на місто. «Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Всі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу», – написав Пронін.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.