У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото, відео)

Вогонь охопив 120 кв. м території

У ніч на 11 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначається, вибух стався в ніч на 11 квітня у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії.

Рятувальники встановили, що причиною вибуху був витік побутового газу в одній з квартир. Після чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив 120 кв м території.

Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з третього по п'ятий поверхи. Бійці ДСНС врятували чотирьох осіб.

Травми отримали семеро осіб, троє госпіталізовані до лікарні. У ДСНС зазначають, що під завалами може перебувати ще одну людина, пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці інциденту працювали 41 рятувальник та вісім одиниць техніки ДСНС.

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Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок. По прибуттю на місце події підтвердився факт вибуху без подальшого горіння, в результаті якого житловий будинок зруйнований. Був травмований власник будинку, якого в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.