У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото, відео)
Вогонь охопив 120 кв. м території
У ніч на 11 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як зазначається, вибух стався в ніч на 11 квітня у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії.
Рятувальники встановили, що причиною вибуху був витік побутового газу в одній з квартир. Після чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив 120 кв м території.
Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з третього по п'ятий поверхи. Бійці ДСНС врятували чотирьох осіб.
Травми отримали семеро осіб, троє госпіталізовані до лікарні. У ДСНС зазначають, що під завалами може перебувати ще одну людина, пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці інциденту працювали 41 рятувальник та вісім одиниць техніки ДСНС.
Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок. По прибуттю на місце події підтвердився факт вибуху без подальшого горіння, в результаті якого житловий будинок зруйнований. Був травмований власник будинку, якого в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.
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