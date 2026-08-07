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Росія вночі запустила по Україні 147 дронів: скільки збила ППО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вночі запустила по Україні 147 дронів: скільки збила ППО
Наслідки російських ударів по Україні
фото: ДСНС

Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 15 локаціях, ще у чотирьох місцях впали уламки

У ніч на 7 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 147 безпілотників різних типів. Серед них були ударні Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас», а також дрони-імітатори «Пародія». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Запуски безпілотників здійснювалися з російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Повітряний напад розпочався 6 серпня о 18:00.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними Повітряних сил станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 114 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 15 локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки збитих безпілотників.

Як відпрацювала ППО під час нічної атаки
Як відпрацювала ППО під час нічної атаки
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що станом на момент оприлюднення інформації російська атака ще тривала, а в повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували 21 населений пункт Харківської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще 18 зазнали поранень. Найбільше людей постраждало у Лозовій, де російський удар забрав життя двох чоловіків. 

Крім цього, за добу російські війська завдали майже тисячу ударів по Запорізькій області, під вогнем опинилися 56 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак десятеро людей зазнали поранень.

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Теги: ЗСУ війна обстріл системи ППО Повітряні сили ЗСУ

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