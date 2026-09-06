Кількість поранених унаслідок масованої атаки БпЛА на Запоріжжя зросла

На різних локаціях у Запоріжжі постраждали шість людей

У Запоріжжі червоний рівень небезпеки по безпілотниках безперервно триває вже більше двох годин. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок масованої атаки безпілотників на житлові будинки у Запоріжжі постраждали вже шестеро осіб.

«До шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок нальоту ворожих безпілотників на Запоріжжя. Червоний рівень небезпеки по безпілотниках безперервно триває вже більше двох годин. На різних локаціях постраждали шість людей. Усім надається необхідна медична допомога», – написав Федоров.

Крім того, росіяни атакували адмінбудівлю в одному з районів Запоріжжя. Ворожий безпілотник ударив по нежитловому приміщенню. Фіксується задимлення.

Раніше один із російських дронів влучив у житловий будинок. Поранення дістала літня жінка. В іншому будинку через ворожий удар також виникло займання. Спочатку було відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».