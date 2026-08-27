Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні
Росіяни знищили склад «Будинку Іграшок»
фото: ain.ua (ілюстративне)

На об'єкті зберігалася значна частина товарів компанії, працівники під час атаки перебували в укритті

Унаслідок російської атаки вночі 27 серпня знищено розподільчий центр мережі «Будинок Іграшок». На момент удару працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CEO компанії Марію Назаренко.

«Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр Будинку Іграшок. Місце, де зберігалася значна частина товару і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні», – розповіла вона.

Очільниця компанії зазначила, що знищення розподільчого центру може частково вплинути на внутрішні процеси мережі. Водночас «Будинок Іграшок» продовжує працювати: усі фізичні магазини в Україні відкриті, а інтернет-магазин функціонує у звичному режимі.

Нагадаємо, останнім часом російські війська систематично атакують склади та логістичні об'єкти українського бізнесу. На початку серпня внаслідок масованого удару по Києву та області були пошкоджені об'єкти «Епіцентру», «Біосфери», «Нової пошти», Fozzy Group, INTERTOP Ukraine, Puma, LIQUI MOLY Ukraine, NOVUS, Toyota та Bosch Ukraine.

Тоді три балістичні ракети повністю знищили розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Він працював із 2017 року та був найбільшим і найбільш автоматизованим об'єктом компанії, де обробляли понад 100 тис. замовлень на добу.

22 серпня російські війська двічі атакували розподільчий центр мережі магазинів «Аврора». Другого удару окупанти завдали, коли на місці вже працювали екстрені служби. Унаслідок атаки було зруйновано складські приміщення та пошкоджено рятувальні й пожежні автомобілі ДСНС. 

Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складських приміщень. 

Читайте також:

Теги: росія бізнес магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ркупанти регулярно завдають масованих ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по містах Донеччини, зокрема Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську та Краматорську
Росія почала новий етап наступу на Донеччині: аналітики DeepState розкрили задум ворога
28 липня, 21:07
На очах очевидців частина покрівлі складської будівлі зруйнувалась
На палаючому складі Wildberries у Рязані обвалилася покрівля (відео)
29 липня, 08:36
Канада вже не вперше вводить санкції за підтримку ВПК Росії
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
11 серпня, 08:44
Владислав Даванков не стримав емоцій під час розмови про росіян із низькими зарплатами
Депутат Держдуми РФ поглузував з росіян із низькими зарплатами (відео)
12 серпня, 16:58
Дрони подолали близько 2 тис. км. У Єкатеринбурзі горить Wildberries
Дрони дісталися Єкатеринбурга: спалахнув склад Wildberries
7 серпня, 07:51
Росія планує збільшити експорт нафти з західних портів у серпні на 4% порівняно з липнем
РФ наростила видобуток нафти, але є нюанс – Reuters
6 серпня, 20:50
Уповноважений президента з питань санкційної політитики Владислав Власюк заявив, що Росії не дадуть адаптуватися до нових санкцій
Партнери України взялися за фінансові та логістичні ланцюжки Росії
13 серпня, 12:47
Учасники протесту, які підтримували партію «Яблуко» організованою чергою заходять до поліцейського автозака
«Ви колись таке бачили в Україні?» Мережа відреагувала на «протест» у Росії
18 серпня, 15:55
Північна Корея готує нових військових для Росії
Північна Корея озброїла Росію мільйонами снарядів і готує підкріплення
24 серпня, 12:55

Події в Україні

Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків
Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків
Буданов розповів деталі візиту директора ЦРУ до Москви: головною темою була не Україна
Буданов розповів деталі візиту директора ЦРУ до Москви: головною темою була не Україна
РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні
РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні
Проблеми ветеранів в Україні: Лубінець дякує Буданову за позицію
Проблеми ветеранів в Україні: Лубінець дякує Буданову за позицію
Росія вперше застосувала по Києву оновлений «Іскандер-1000» – ГУР
Росія вперше застосувала по Києву оновлений «Іскандер-1000» – ГУР
Тривожна новина для Херсона. Стали відомі наслідки удару по ТЕЦ
Тривожна новина для Херсона. Стали відомі наслідки удару по ТЕЦ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
45K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua