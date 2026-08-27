РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні

На об'єкті зберігалася значна частина товарів компанії, працівники під час атаки перебували в укритті

Унаслідок російської атаки вночі 27 серпня знищено розподільчий центр мережі «Будинок Іграшок». На момент удару працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CEO компанії Марію Назаренко.

«Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр Будинку Іграшок. Місце, де зберігалася значна частина товару і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні», – розповіла вона.

Очільниця компанії зазначила, що знищення розподільчого центру може частково вплинути на внутрішні процеси мережі. Водночас «Будинок Іграшок» продовжує працювати: усі фізичні магазини в Україні відкриті, а інтернет-магазин функціонує у звичному режимі.

Нагадаємо, останнім часом російські війська систематично атакують склади та логістичні об'єкти українського бізнесу. На початку серпня внаслідок масованого удару по Києву та області були пошкоджені об'єкти «Епіцентру», «Біосфери», «Нової пошти», Fozzy Group, INTERTOP Ukraine, Puma, LIQUI MOLY Ukraine, NOVUS, Toyota та Bosch Ukraine.

Тоді три балістичні ракети повністю знищили розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Він працював із 2017 року та був найбільшим і найбільш автоматизованим об'єктом компанії, де обробляли понад 100 тис. замовлень на добу.

22 серпня російські війська двічі атакували розподільчий центр мережі магазинів «Аврора». Другого удару окупанти завдали, коли на місці вже працювали екстрені служби. Унаслідок атаки було зруйновано складські приміщення та пошкоджено рятувальні й пожежні автомобілі ДСНС.

Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складських приміщень.