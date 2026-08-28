Житомирщина опинилася під ударом ворожих дронів: спалахнула пожежа

Внаслідок атаки загорілися чотири вантажівки та три напівпричепи

У ніч проти 28 серпня російські безпілотники атакували Житомирську область. На території одного з приватних підприємств через ворожий удар спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару загорілися чотири вантажні автомобілі та три напівпричепи.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів ДСН Житомирщини

На місце оперативно прибули рятувальники. Їм вдалося ліквідувати пожежу. За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих та травмованих немає.

Внаслідок атаки на Житомирщині постраждалих немає ДСНС Житомирщини

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ввечері 27 серпня російські війська завдали по Сумах масованого удару керованими авіабомбами. Під ударом опинилися приватний сектор, промислова зона та цивільна інфраструктура міста. Попередньо було зафіксовано вісім ударів по п’яти локаціях, щонайменше троє людей постраждали, тривала пошуково-рятувальна операція.