Росія завдала удару по торгівельному центру у Запоріжжі

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа

У ніч на 18 вересня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

Окупанти атакували супермаркет на правобережжі – зараз там вирує масштабна пожежа.

«Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні – цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торгівельні центри», – пише Семікін.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами. Готові до всього. Зважаємо на тривоги», – додав Семікін.

Як відомо, 17 вересня російські війська атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, усіх госпіталізували.

За його виконувача обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, у момент атаки в салоні автобуса перебували люди. Російський безпілотник завдав удару безпосередньо біля зупинки громадського транспорту.

Також у ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю.

«Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні Семікіна.

За даними влади, ракети влучили по промислових об’єктах.

До слова, 15 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, відповідні служби зараз ліквідовують наслідки атаки та гасять пожежу. Попередньо відомо про одного постраждалого. Йому надають необхідну медичну допомогу.