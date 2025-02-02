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У Липецькій області наробила збитків ракета, якою росіяни атакували Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Липецькій області наробила збитків ракета, якою росіяни атакували Україну
Момент вибуху в Липецькій області
фото: скріншот із відео

Енергетики працюють над тим, щоб мешканці 540 будинків у шести селах знову отримали доступ до світла, води та зв'язку

 

Уранці 1 лютого при черговому ракетному ударі по території України було використано надзвукові крилаті ракети Х-22/32. Одна з ракет втратила бойову спроможність та впала у Липецькій області.

За даними російських ЗМІ, жителі села в Єлецькому районі почули сильний вибух, після якого в їхніх будинках зникли світло, вода і подекуди навіть мобільний зв'язок. У полі місцеві побачили величезну вирву. Пізніше у пресслужбі регіонального уряду повідомили, що електропостачання було порушено після падіння відпрацьованого ступеня авіаційного ракетного комплексу.

«Загиблих та постраждалих немає. Енергетики відновлюють порушене електропостачання», – заявили в уряді.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб мешканці 540 будинків у шести селах знову отримали доступ до світла, води та зв'язку.

Раніше підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання російських військ «Курськ» у місті Рильськ Курської області.

Також безпілотники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ атакували насосну станцію нафтопроводу «Дружба» поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Об'єкт міг уразити новий український безпілотник.

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Теги: вибух безпілотник ракета росіяни війна

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