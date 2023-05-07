Росіяни накрили «Градами» Нікопольський район: є загибла

По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів

У ніч проти 7 травня росіяни накрили з «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинула одна людина, ще троє дістали поранень. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами чиновника, окупанти випустили понад 30 снарядів. У Нікополі снарядами пошкодило сім приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу, зачепило три газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, а ще – господарські споруди та п’ять автівок.

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«Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією», – зазначив Лисак.

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По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів – пошкодили дві хати, господарську споруду і машину. В районі Синельниківщини сили ППО знищили ворожий «шахед».

Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.