Росія обстріляла ринок та багатоповерхівку в Українську на Донеччині: є поранені

Росіяни пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого ринку

Російські військові вранці завдали ударів по багатоповерхівках та ринку міста Українськ Донецької області, внаслідок чого отримали поранення щонайменше 8 людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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фото: Павло Кириленко

«Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу», – повідомив Кириленко.

фото: Павло Кириленко

фото: Павло Кириленко

За словами Кириленка, росіяни обстріляли місто сьогодні вранці – пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

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Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.