Росіяни обстріляли Херсон: є загиблі

Наслідки російського удару по Херсону, 4 липня 2023 року

Унаслідок удару по Херсону загинули місцеві чоловік та жінка

4 липня близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Двоє містян – чоловік і жінка – отримали травми, які несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Також ударом пошкоджено житлові будинки.

Наслідки вбивчої атаки росіян на Херсон

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений окупантами. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, що окупанти регулярно обстрілюють Херсон. 2 липня російські терористи обстріляли житловий квартал Херсона. Через атаку ворога постраждав чоловік. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Раніше росіяни вдарили по «Пункту незламності» в Херсоні та вбили двох людей.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.