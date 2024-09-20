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Російські інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: у чому причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російські інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: у чому причина
Інтернет-провайдери в Росії жаліються, що обмеження YouTube є дискримінацією
фото: Pixabay

Блокування популярної відеплатформи вже завдало шкоди бізнесу в РФ

Російські оператори інтернету масово втрачають своїх клієнтів через уповільнення YouTube в РФ. Про це повідомляє The Moscow Times.

Інтернет-провайдери жаліються, що обмеження YouTube є дискримінацією та буцімто порушує закон про захист конкуренції.

Як пишуть російські пропагандисти, уповільнення роботи популярної відеоплатформи пов'язане із зовнішнім впливом, яке могло бути здійснено лише підконтрольним «Роскомнагляду» Головним радіочастотним центром (ГРЧЦ).

Асоціації російських провайдерів скаржиться, що в законодавстві РФ немає такого заходу впливу, як уповільнення роботи, а сам YouTube не входив до списку заборонених або обмежених до доступу ресурсів. Таким чином, на їхню думку, ГРЧЦ і «Роскомнагляд» не мали права за власною ініціативою здійснювати дії щодо обмеження доступу до інформації.

У зв'язку з цим асоціація попросила відкрити справу щодо порушення антимонопольного законодавства. На її розгляд відомство має місяць з можливістю продовження строку ще на два місяці. 

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru. Зазначалося, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

Нагадаємо, що наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.

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Теги: росія росіяни інтернет YouTube бізнес

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