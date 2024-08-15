Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир

Правоохоронці підтвердили: столичний університет втратив службові квартири

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розслідується кримінальне провадження за фактом викриття схеми виведення зі складу Національного авіаційного університету службового житла. Про це ідеться у відповіді Головного управління Нацполіції України у Києві на інформаційний запит «Главкома».

Як повідомляло видання, в університеті діяла схема, за якою лише 10 двірників, які щойно влаштувалися на роботу, відразу отримали службові квартири, приватизували їх і благополучно звільнилися.

Правоохоронці підкреслили, що розголошення відомостей досудового розслідування можливе лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони вважають можливим.

Про саму схему виведення квартир «Главком» повідомив у розслідуванні «Квартира «на шару» у Києві. Неймовірні історії успіху двірників».

Нагадаємо, 5 липня Державна аудиторська служба України повідомила про завершення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного авіаційного університету, у результаті якої було викрито схему виведення зі складу НАУ службового житла з його подальшою приватизацією.

За інформацією аудиторів, порушення були зафіксовані у діяльності керівництва НАУ періоду 2021 – 2023 років. У цей час університет очолював Максим Луцький, ексрегіонал і кум Дмитра Табачника, міністра освіти і науки часів президентства Віктора Януковича.