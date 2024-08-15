Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир

Михайло Глуховський
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир
Прокуратура і поліція перейнялися житловим атракціоном у Національному авіаційному університеті
колаж: glavcom.ua

Правоохоронці підтвердили: столичний університет втратив службові квартири

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розслідується кримінальне провадження за фактом викриття схеми виведення зі складу Національного авіаційного університету службового житла. Про це ідеться у відповіді Головного управління Нацполіції України у Києві на інформаційний запит «Главкома».

Як повідомляло видання, в університеті діяла схема, за якою лише 10 двірників, які щойно влаштувалися на роботу, відразу отримали службові квартири, приватизували їх і благополучно звільнилися. 

Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир фото 1

Правоохоронці підкреслили, що розголошення відомостей досудового розслідування можливе лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони вважають можливим.

Про саму схему виведення квартир «Главком» повідомив у розслідуванні «Квартира «на шару» у Києві. Неймовірні історії успіху двірників». 

Нагадаємо, 5 липня Державна аудиторська служба України повідомила про завершення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного авіаційного університету, у результаті якої було викрито схему виведення зі складу НАУ службового житла з його подальшою приватизацією.

За інформацією аудиторів, порушення були зафіксовані у діяльності керівництва НАУ періоду 2021 – 2023 років. У цей час університет очолював Максим Луцький, ексрегіонал і кум Дмитра Табачника, міністра освіти і науки часів президентства Віктора Януковича. 

Читайте також: 

Теги: Національна поліція України розслідування університет квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік просидів у ліфті 2 години
У Києві рятувальники витягли з ліфта чоловіка з діабетом (фото)
17 липня, 13:22
Компанія-постачальник, починаючи з 2016 року, заробила на тендерах переважно в системі МВС, понад 3 млрд грн
Нацполіція купує 200 нових автомобілів. Стали відомі деталі
20 липня, 16:00
Тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено
Трагедія на атракціоні у Києві: пошук людини, яка впала у воду, завершено
21 липня, 22:28
Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях
На Тернопільщині затримано керівника ТЦК за хабарі
23 липня, 22:15
Також щодо розкриття вбивства Фаріон поліцейських відзначили нагородною зброєю
Вбивство Ірини Фаріон. Поліцейські, які розкрили справу, отримали відзнаки (фото)
26 липня, 15:24
Поліція затримала трьох підозрюваних
У Польщі в басейні люди отруїлися хлором
28 липня, 02:50
Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Підпалювали обʼєкти «Укрзалізниці» біля кордону: правоохоронці викрили агентів РФ
2 серпня, 13:20
Гаутам Адані голова Adani Group зробив вибір спадкоємців
Найбагатший бізнесмен Азії пообіцяв віддати бізнес, але назвав неочікувану умову
8 серпня, 05:11
Командир завдав державі збитків на понад 378 тисяч гривень через незаконні виплати підлеглим
На Житомирщині прокуратура затримала командира військової частини
6 серпня, 23:20

Події в Україні

Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир
Поліція розслідує виведення із власності Національного авіаційного університету 32 квартир
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
Ворог атакував Суми під час тривоги
Ворог атакував Суми під час тривоги
Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян
Тернопіль відзначає день міста: програма культурних заходів та цікавинки для містян
Окупанти перегруповують сили для нових штурмів на Харківщині
Окупанти перегруповують сили для нових штурмів на Харківщині
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити під час нічної атаки РФ
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити під час нічної атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
15K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
14K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Дипломатичні наслідки Курської операції

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua