Служив сапером у бригаді імені короля Данила. Згадаймо Романа Гурина

У квітні 2022 року Роман Гурин став до лав ЗСУ та вирушив на захист своїх країни від окупантів

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гурина.

Солдат Роман Гурин, псевдо Скорпіон, загинув 23 лютого 2023 року в бою з ворогом в районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донеччини. Захиснику назавжди 33. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Роман Гурин народився і жив у місті Березне Рівненської області. Закінчив 11 класів місцевої загальноосвітньої школи №2. Працював на сезонних роботах будівельником. Власноруч збудував дім для родини, в якому так і не встиг пожити. Захоплювався автомобілями та всім, що з ними пов’язане.

У квітні 2022 року Роман Гурин став до лав Збройних Сил України та вирушив на захист своєї країни від окупантів. Служив сапером у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом із побратимами боронив Луганщину, Херсонщину та Донеччину. За сумлінне виконання поставлених завдань був нагороджений відзнакою командира бригади «Золотий Лев».

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій коханий для мене – все моє життя… Мій Рома навчив мене кохати і бути щасливою. Ми створили сімʼю і мріяли про наше майбутнє. З ним я жила! Він завжди жартував та піднімав бойовий дух! Роман був усміхненою та доброю людиною, люблячим чоловіком, мужнім, хоробрим та справедливим побратимом! Побратими згадують його як мужнього та хороброго воїна!.. А потім моє серце вирвали… Ніби все для мене зупинилось і в очікуванні, що все це страшний сон, що мій коханий ще подзвонить і приїде. Я розумом розумію, а серцем сприйняти не можу. Мені дуже болить… І серед всіх оточуючих я шукаю мого Рому… Час не лікує…», – поділилися Ірина Гурин.

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Героя 27 лютого 2023 року в рідному місті Березне на міському кладовищі в урочищі «Лукавець» з усіма військовими почестями.

Без люблячого тата і чоловіка залишилися двоє синів і дружина, без турботливого сина і брата – батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.