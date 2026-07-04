Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Служив сапером у бригаді імені короля Данила. Згадаймо Романа Гурина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Служив сапером у бригаді імені короля Данила. Згадаймо Романа Гурина
У квітні 2022 року Роман Гурин став до лав ЗСУ та вирушив на захист своїх країни від окупантів
колаж: glavcom.ua

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гурина.

Солдат Роман Гурин, псевдо Скорпіон, загинув 23 лютого 2023 року в бою з ворогом в районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донеччини. Захиснику назавжди 33. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Роман Гурин народився і жив у місті Березне Рівненської області. Закінчив 11 класів місцевої загальноосвітньої школи №2. Працював на сезонних роботах будівельником. Власноруч збудував дім для родини, в якому так і не встиг пожити. Захоплювався автомобілями та всім, що з ними пов’язане.

У квітні 2022 року Роман Гурин став до лав Збройних Сил України та вирушив на захист своєї країни від окупантів. Служив сапером у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом із побратимами боронив Луганщину, Херсонщину та Донеччину. За сумлінне виконання поставлених завдань був нагороджений відзнакою командира бригади «Золотий Лев».

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій коханий для мене – все моє життя… Мій Рома навчив мене кохати і бути щасливою. Ми створили сімʼю і мріяли про наше майбутнє. З ним я жила! Він завжди жартував та піднімав бойовий дух! Роман був усміхненою та доброю людиною, люблячим чоловіком, мужнім, хоробрим та справедливим побратимом! Побратими згадують його як мужнього та хороброго воїна!.. А потім моє серце вирвали… Ніби все для мене зупинилось і в очікуванні, що все це страшний сон, що мій коханий ще подзвонить і приїде. Я розумом розумію, а серцем сприйняти не можу. Мені дуже болить… І серед всіх оточуючих я шукаю мого Рому… Час не лікує…», – поділилися Ірина Гурин.

Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Героя 27 лютого 2023 року в рідному місті Березне на міському кладовищі в урочищі «Лукавець» з усіма військовими почестями.

Без люблячого тата і чоловіка залишилися двоє синів і дружина, без турботливого сина і брата – батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в окупованому Криму
Ми всі дуже радіємо діпстрайкам, але...
27 червня, 17:27
Україна б'є туди, де Росії найболючіше: нова логіка війни
Україна б'є туди, де Росії найболючіше: нова логіка війни
25 червня, 11:05
Путін убиває українців, а Захід продовжує рахувати ризики
Путін убиває українців, а Захід продовжує рахувати ризики
4 червня, 15:50
Захисникові назавжди 46
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Бойка
9 червня, 09:00
Угода, яка ще не підписана, включає вирішення конфлікту в Лівані «та всіх інших фронтах»
Іран та США вийшли на фінальний етап обговорення масштабної угоди
12 червня, 22:59
Раніше Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду
Politico: Республіканці вимагають від Трампа завершити війну з Іраном
14 червня, 01:32
За словами колабораціоніста, російська ППО нібито збила понад 20 дронів, які наближалися до мосту в Чонгарі
Дрони вдарили по одному з ключових маршрутів окупантів між Херсонщиною та Кримом
9 червня, 08:40
Архів кадрів дає змогу вдосконалювати алгоритми для самостійного розпізнавання й ураження цілей дронами
Кадри з українських дронів навчають військовий ШІ у США
17 червня, 23:39
Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал
Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал
23 червня, 13:54

Суспільство

Служив сапером у бригаді імені короля Данила. Згадаймо Романа Гурина
Служив сапером у бригаді імені короля Данила. Згадаймо Романа Гурина
Бренд «ЗСУ» тепер запатентовано (документ)
Бренд «ЗСУ» тепер запатентовано (документ)
Довгоочікувана прохолода з грозовим ударом: погода на 4 липня 2026
Довгоочікувана прохолода з грозовим ударом: погода на 4 липня 2026
Кабмін ухвалив постанову про реєстрацію домашніх улюбленців
Кабмін ухвалив постанову про реєстрацію домашніх улюбленців
День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
День Національної поліції України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua