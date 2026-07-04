Служив сапером у бригаді імені короля Данила. Згадаймо Романа Гурина
Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гурина.
Солдат Роман Гурин, псевдо Скорпіон, загинув 23 лютого 2023 року в бою з ворогом в районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донеччини. Захиснику назавжди 33. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».
Роман Гурин народився і жив у місті Березне Рівненської області. Закінчив 11 класів місцевої загальноосвітньої школи №2. Працював на сезонних роботах будівельником. Власноруч збудував дім для родини, в якому так і не встиг пожити. Захоплювався автомобілями та всім, що з ними пов’язане.
У квітні 2022 року Роман Гурин став до лав Збройних Сил України та вирушив на захист своєї країни від окупантів. Служив сапером у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Разом із побратимами боронив Луганщину, Херсонщину та Донеччину. За сумлінне виконання поставлених завдань був нагороджений відзнакою командира бригади «Золотий Лев».
«Мій коханий для мене – все моє життя… Мій Рома навчив мене кохати і бути щасливою. Ми створили сімʼю і мріяли про наше майбутнє. З ним я жила! Він завжди жартував та піднімав бойовий дух! Роман був усміхненою та доброю людиною, люблячим чоловіком, мужнім, хоробрим та справедливим побратимом! Побратими згадують його як мужнього та хороброго воїна!.. А потім моє серце вирвали… Ніби все для мене зупинилось і в очікуванні, що все це страшний сон, що мій коханий ще подзвонить і приїде. Я розумом розумію, а серцем сприйняти не можу. Мені дуже болить… І серед всіх оточуючих я шукаю мого Рому… Час не лікує…», – поділилися Ірина Гурин.
Посмертно воїна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
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Без люблячого тата і чоловіка залишилися двоє синів і дружина, без турботливого сина і брата – батьки та сестра.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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