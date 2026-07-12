Росіяни атакували маршрутку та зупинку в Херсоні: є поранені

Близько 08:00 російські військові атакували з безпілотника маршрутне таксі в середмісті Херсона

Російські війська вранці 12 липня двічі атакували громадський транспорт у Херсоні – під удар безпілотників потрапили маршрутне таксі та зупинка, є поранені серед цивільних. Про це повідомляє голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише «Главком».

Близько 08:00 російські військові атакували з безпілотника маршрутне таксі в середмісті Херсона. Постраждав чоловік, який перебував поруч із маршруткою, його госпіталізували. За попередніми даними, водій міг отримати контузію.

Близько 09:50 окупанти атакували дроном зупинку громадського транспорту в Центральному районі міста.

Унаслідок цього удару постраждали 66-річний чоловік та троє жінок віком 58, 59 і 71 рік. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення тулуба і кінцівок. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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фото: Херсонська міська військова адміністрація

Нагадаємо, вночі російські війська скинули вибухівку з безпілотника на мікрорайон Корабел у Херсоні, внаслідок чого один місцевий житель загинув, а ще двоє отримали поранення.

Зазначимо, протягом 11 липня та в ніч на 12 липня українські військові завдали потужних ударів по Сизранському НПЗ та 14 ворожих суднах. У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами та 115 безпілотниками різних типів, протиповітряна оборона збила або подавила 102 зі 128 цілей.

Сьогодні, 12 липня 2026 року, виповнюється рівно 1600 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.