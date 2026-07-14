Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ, танкерів і логістичних об'єктів РФ

Під удар потрапили нафтопереробні заводи в Башкортостані та Краснодарському краї

У ніч на 14 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, пише «Главком».

«У ніч на 14 липня 2026 року з метою зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, уражено нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан. «Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії із проєктною потужністю близько 10 млн тонн нафти на рік, яке виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне паливо для потреб російської економіки та армії.

Також підтверджено повторне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. «Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – повідомили військові.

За інформацією Генштабу, Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік і забезпечує виробництво пального для потреб російських військ.

Крім того, українські військові завдали удару по району перевантаження кораблів поблизу Геленджика у Краснодарському краї, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення морської й військової логістики.

Окремо Генштаб підтвердив ураження п'яти танкерів, п'яти суховантажів і рейдового буксира в акваторії Азовського моря. «Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника», – наголосили у Генштабі.

Також під удар потрапили склад боєприпасів у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

Як повідомлялось, «Газпром нафтохім Салават» є стратегічним підприємством російської паливно-енергетичної галузі. Комплекс, заснований у 1948 році, входить до числа найбільших у РФ і поєднує нафтопереробне та нафтохімічне виробництво.

Проєктна потужність заводу становить 10 млн тонн сировини на рік, хоча останніми роками фактичний обсяг переробки коливався на рівні 6,5–7 млн тонн. Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, бітум, поліетилен, бутиловий спирт та іншу нафтохімічну продукцію.