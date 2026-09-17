Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
фото: соціальні мережі

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух «Бандеролей» у напрямку Одеси

У ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено багатоповерховий будинок. 

«Одеса під атакою ворога. Пошкоджена багатоповерхівка. Деталі зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», – написав Лисак.

У мережі пишуть про приліт у ЖК «Корфу».

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух баражувальних боєприпасів «Бандероль» у напрямку міста.

Оновлено 02:00

Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали три людини. Серед них – трирічна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено) фото 1
фото: Одеська МВА

Оновлено 02:49

Внаслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок в одному з районів Одеси. Зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи.

Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Теги: вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В МЗС вказали, що російська агресія проти України має прямі наслідки для Моллдови
МЗС Молдови назвало «неприйнятним» порушення повітряного простору країни
17 серпня, 21:37
Удар по Києву, блекаут в окупованому Криму: головне за ніч 20 серпня
Удар по Києву, блекаут в окупованому Криму: головне за ніч 20 серпня
20 серпня, 05:47
Власниця будинку показала кадри будинку до та після ремонту
Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)
26 серпня, 18:48
Інформація про причини займання, масштаби пожежі та можливі наслідки уточнюється
Під Києвом після потужного вибуху спалахнула масштабна пожежа (фото)
28 серпня, 21:26
В’ячеслав Грабовий переміг на шоу «Зважені та щасливі»
Родина переможця шоу «Зважені та щасливі» загинула внаслідок стрілянини в Одесі: подробиці
31 серпня, 13:39
Проблеми з подачею води спостерігаються у мешканців колишнього Ленселища, Слобідки та Нової Слобідки
У трьох районах Одеси виникли проблеми з водою
25 серпня, 21:09
Поштомат дивом уцілів, незважаючи на сильні руйнування довкола
У зруйнованій Милій під Києвом серед згарища вцілів поштомат із подарунком для дитини
31 серпня, 16:20
Напередодні на півночі Молдови зафіксували падіння дрона
Молдова відреагувала на удар РФ біля свого кордону
9 вересня, 12:58
Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня
Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня
13 вересня, 05:54

Новини

Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Реконструкція пляжу в Одесі. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати
Реконструкція пляжу в Одесі. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати
Школи Одеси показали чудовий результат на НМТ: список найкращих закладів
Школи Одеси показали чудовий результат на НМТ: список найкращих закладів
Одеса зазнала ракетно-дронової атаки: є багато постраждалих (оновлено)
Одеса зазнала ракетно-дронової атаки: є багато постраждалих (оновлено)
В Одесі завершено пошукові роботи у 25-поверхівці після російської атаки
В Одесі завершено пошукові роботи у 25-поверхівці після російської атаки
Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку
Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
86K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua