Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух «Бандеролей» у напрямку Одеси

У ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено багатоповерховий будинок.

«Одеса під атакою ворога. Пошкоджена багатоповерхівка. Деталі зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях», – написав Лисак.

У мережі пишуть про приліт у ЖК «Корфу».

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух баражувальних боєприпасів «Бандероль» у напрямку міста.

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Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали три людини. Серед них – трирічна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

фото: Одеська МВА

Оновлено 02:49

Внаслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок в одному з районів Одеси. Зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи.

Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.