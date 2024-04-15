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Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото)
Увечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе, а вночі обстріляв з артилерії Мирівську громаду
фото: Сергій Лисак/Telegram

За уточненими даними від вчорашньої атаки постраждали 13 людей

У ніч на 15 квітня російські окупанти атакували балістикою Дніпропетровську область. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото) фото 1

«Вибух пролунав в Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному обʼєкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються», – повідомив  Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото) фото 2

За уточненими даними від вчорашньої атаки постраждали 13 людей. «Серед них – дитина. Психологічну допомогу отримали 12 осіб, з них – дві дитини. Пошкоджено 33 приватні оселі, 11 автівок та навантажувач, лінія електропередачі», – додав Лисак. 

Він також зазначив, що  ввечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе, а вночі обстріляв з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. 

Обстріл Дніпропетровщини: ворог поцілив в об’єкт інфраструктури (фото) фото 3

Як повідомлялося, у ніч на 15 квітня в Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу Василівського району на Запоріжжі загинула одна жінка. Чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Дніпро Дніпропетровщина обстріл війна

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