Росіяни заявляють, що прорвали кордон на Сумщині: реакція прикордонного загону

Прикордонний загін розповів, що існує можливість заходу ворожих ДРГ на Сумщину, адже природа і погодні умови це дозволяють

Прикордонники заперечують інформацію про прорив ворогом кордону в Сумській області. Сили оборони утримують позиції та готові до можливих спроб проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

«Фактично така інформація проходить щонайменше раз на тиждень. Вони створюють такі фейкові повідомлення, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, щоб вони тікали якомога подалі, але жодного такого випадку підтверджено не було. На сьогодні Сили оборони тримають свої позиції в межах Сумської області. Жодного прориву ворога не відбувалось. Навіть підготовки до прориву на державному кордоні немає», – йдеться у заяві.

Шевцов наголосив, що існує можливість заходу ворожих ДРГ, адже природа і погодні умови це дозволяють. Однак, за його словами, прикордонники завжди готові до зустрічі з росіянами.

«Якщо говорити про Сумщину і Чернігівщину, то тут така місцевість, що дуже велика кількість боліт, велика кількість лісів, що заважає прориву військ на територію України. Але це дозволяє роботу ДРГ, тому саме прикордонники створюють фортифікаційні споруди, мінують місцевість, щоб не допустити ворожі ДРГ у тил нашої держави. Зазвичай ДРГ готується під певні погодні умови, наприклад, під сильний дощ, туман або інтенсивний сніг. Це тоді, коли не можуть літати розвідувальні дрони, коли погана видимість, і це кращий час для роботи розвідників», – сказав начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону.

Нагадаємо, що анонсовані Білоруссю військові навчання не становлять загрози для України. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна наголосив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.