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Обстріл Ізмаїла: РФ атакує, аби перешкодити Україні експортувати зерно – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Ізмаїла: РФ атакує, аби перешкодити Україні експортувати зерно – Reuters
Росія ударила по порту на Дунаї навпроти члена НАТО Румунії
Reuters

Росія ударила по порту на Дунаї навпроти члена НАТО Румунії

Атака Росії на головний внутрішній порт України через річку Дунай в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня, підвищила світові ціни на продовольство. Кремль нарощує застосування сили, щоб перешкодити Україні експортувати зерно, повідомляє Reuters.

Як повідомляє агентство, з посиланням на «джерело в промисловості», в порту Ізмаїла рівень збитку «серйозний». Трейдери стурбовані ударом по глобальних поставках.

«Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і виросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів», - йдеться в матеріалі.

«Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України», - пише Reuters.

Нагадаємо, 2 серпня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу.

Теги: Ізмаїл зерно Дунай ворог Одещина обстріл

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