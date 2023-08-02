Обстріл Ізмаїла: РФ атакує, аби перешкодити Україні експортувати зерно – Reuters

Росія ударила по порту на Дунаї навпроти члена НАТО Румунії

Атака Росії на головний внутрішній порт України через річку Дунай в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня, підвищила світові ціни на продовольство. Кремль нарощує застосування сили, щоб перешкодити Україні експортувати зерно, повідомляє Reuters.

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Як повідомляє агентство, з посиланням на «джерело в промисловості», в порту Ізмаїла рівень збитку «серйозний». Трейдери стурбовані ударом по глобальних поставках.

«Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і виросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів», - йдеться в матеріалі.

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«Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України», - пише Reuters.

Нагадаємо, 2 серпня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу.