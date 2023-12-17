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Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
фото: Херсонська обласна прокуратура

Під час ранкового ворожого обстрілу села Дар'ївка поранення отримали шестеро поліцейських

Російські загарбники атакували території Херсонської області. У результаті ворожого обстрілу 6 правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними прокурори, під час ранкового ворожого обстрілу села Дар'ївка поранень дістали шестеро поліцейських.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», - наголосили в прокуратурі.

Як повідомлялося, унаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік. Тіло чоловіка було виявлено у неділю, 17 грудня, зранку.

Нагадаємо, триває 662-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Теги: прокуратура Херсонщина прокурор озброєння поранення

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